Tier der Woche Chrissi und Philipp haben sich gefunden

„Chrissi wurde zusammen mit zwei Böckchen im Dezember bei uns angegeben, weil die Kinder sich nicht mehr für sie interessierten“, erklärt Nina Woyte, Pflegerin im Kleintierhaus. Sie wird nicht müde, zu appellieren, dass Interessenten sich vor dem Kauf eines Tieres darüber informieren, ob es denn die Erwartungen und Wünsche erfüllen kann, die Groß und Klein haben. „Meerschweinchen sind nicht, weil sie so schön klein, handlich und süß sind, automatisch ideal für Kinder. Nicht alle lassen sich gern anfassen und streicheln. Wie alle anderen Tiere auch sind sie kein Spielzeug, das immer so funktioniert, wie sich das ihre Besitzer so vorstellen, und wenn einfach so wieder weggegeben werden kann.“ Interessenten sollten sich vor dem Kauf informieren, welche Eigenschaften die Tiere mitbringen.