Tier der Woche im Tiernheim Hilden : Spitz-Mix Oskar braucht Geduld

Über Oskars Vorgeschichte weiß das Hildener Tierheim eigentlich nichts. Es wird geschätzt, dass der Spitz-Mischling eineinhalb bis zwei Jahre alt ist. Foto: Tierheim Hilden

Hilden Die Hundesprache ist so diffizil, dass man sich in einen Hund manchmal einlesen muss. Besonders in jene, deren Namen man nicht kennt, nicht weiß, wo sie herkommen und wie man mit ihnen umgegangen ist.

Oskar ist so ein Fundtier. Er und jeder Hund aus zweiter Hand hat seine eigene Geschichte, oft keine besonders schöne. Wurde Oskar ausgesetzt? Ist er weggelaufen. Keiner scheint ihn zu vermissen. Denn er wurde nicht abgeholt. Oskar ist ein hübscher Spitz-Mischling, eigentlich ein Hund zum Knuddeln. Große runde Augen, wuscheliges rotweißes Fell und noch jung, so eineinhalb bis zwei Jahre alt. Oskar hat vermutlich keine guten Erfahrungen mit Menschen gemacht. Er wirkt ängstlich, verunsichert. Kommt man ihm zu nahe, reagiert er schon mal mit Schnappen. Mit Hündinnen scheint er verträglich zu sein. Bei Rüden entscheidet im Augenblick die Situation. Eins braucht Oskar bestimmt: Jemanden, der ihn lieb hat und der viel Geduld und Einfühlungsvermögen für so eine unruhige Seele besitzt.

