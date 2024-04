Tier der Woche Harry möchte in einem neuen Zuhause krähen

Ob es sein lautes Krähen war, das die Besitzer oder deren Nachbarschaft gestört hat und dazu führte, dass der hübsche Hahn dieses Schicksal erleiden musste, wissen die Tierpfleger daher nicht. „Harry hat ein wirklich lautes Organ, das er auch oft zu Gehör bringt“, bestätigt Leonie Rohde, Tierpflegerin im Kleintierhaus, in dem der Seidenhahn seitdem lebt. Tagsüber ist Harry im Außenauflauf glücklich. „Daher suchen wir für Harry neue Besitzer, denen bewusst ist, dass sie mit ihm einen stimmgewaltigen Hahn und dennoch keinen Ärger mit der Nachbarschaft bekommen. Das sollte vorher abgeklärt sein, sollte der nächste Nachbar nicht entsprechend weit entfernt leben“, so Rohde, die verrät, dass man Harry mit Mohrrüben eine riesige Freude machen kann. Im neuen artgerechten Zuhause sollten natürlich bereits Hühner leben, mit denen der hübsche Seidenhahn vergesellschaftet werden kann. „Harry ist ein wirklich umgänglicher Hahn. Das Einzige, was er nicht mag, ist abends zurück ins Kleintierhaus zu müssen, ansonsten ist er absolut pflegeleicht“, fügt Alexandra Wehnert, die leitende Tierpflegerin hinzu, die wie Leonie Rohde hofft, dass ihr seidiger Schützling mit dem lauten Organ bald bei Menschen ein neues Zuhause findet, die ihn artgerecht halten können.