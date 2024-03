Tier der Woche Sam sucht ein neues Zuhause

Labrador-Cane-Corso-Mix Sam ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein Notfellchen. Der bildhübsche, erst knapp sieben Monate alte Rüde wird es als schwarzer und ausgewachsen eher großer Hund in der Vermittlung eher schwer haben. Auf keinen Fall sollte er aber seine Welpenzeit oder gar Pubertät im Tierheim verbringen müssen. Sam stammt aus einer Beschlagnahme und kam gleich mit mehreren anderen Hunden im Januar im Tierheim an. „Endlich haben wir für Sam von den Behörden die Freigabe zur Vermittlung erhalten. Nun suchen wir schnellstmöglich engagierte Menschen, die Bereitschaft und auch die Zeit haben, einem Welpen die Welt zu zeigen und ihn dabei liebevoll-konsequent zu erziehen, und ihm ein Für-immer-Zuhause zu geben,“ so Nicole Frontzeck, die seit dem letzten Jahr die Tierheimleitung innehat.