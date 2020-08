Tier der Woche : Chow-Chow Sam hat ein freundliches Wesen

Hilden Sam, sechs Jahre alt, ist ein Charakterköpfchen – imposantes weißes Fell, zartbraune Öhrchen. Er ruht in sich, ist freundlich, scheint aber auch eigenwillig. Das Tierheim Hilden sucht ein neues Zuhause für den Chow-Chow.

Eine große Herausforderung für Hunde ist sicher der Verlust der vertrauten Umgebung. Das erlebt nun Sam, ein Chow-Chow. Sein Frauchen, das Sam nicht mehr gut versorgen konnte, brachte ihn schweren Herzens ins Hildener Tierheim. Chow-Chows gehören zu den ältesten Rassen der Welt. Und sie sind in einem Tierheim selten. Sam, sechs Jahre alt, ist ein Charakterköpfchen – imposantes weißes Fell, zartbraune Öhrchen. Er ruht in sich, ist freundlich, scheint aber auch eigenwillig. Beispiel: Spaziergänge. Er liebt sie, ist aber kaum auf den Menschen fixiert und zeigt wenig Interesse an der Umwelt. Anderen Hunden gegenüber verhält er sich reserviert. 1A läuft er an der Leine, und Spaziergänge mit Sam sind schön stressfrei. Leine, oder Schleppleine sind wegen seines Jagdtriebs notwendig. Sam hatte leider schon Erfolg, riss einige Hühner. Dagegen sind Vögel für Sam spannende Objekte zum Beobachten. Ja, und im Zwinger täuscht er einen schon, wenn er da knurrend, mit grimmiger Miene sitzt. Holt man ihn heraus, ist da nur noch Freude. Ab und zu gibt er auch den charmanten Witzbold. Wegen seiner empfindlichen, oft juckenden Haut ist Sam in Behandlung, die hoffentlich anschlägt. Zu hoffen ist auch, dass Sam schnell ein neues liebevolles Zuhause findet. nea