Tier der Woche Aphrodite und Adonis sind unzertrennlich

Aphrodite und Adonis gehören der Gattung der kleineren Papageien an, die in Afrika beheimatet sind. Mit zoologischem Namen Agapornis können die wenigsten von uns etwas anfangen. Im Deutschen heißen diese Vögel mit dem farbenfrohen Federkleid, grün/orange bei Aphrodite und gelb/orange bei Adonis, „Unzertrennliche“. So ist auch bei der Vermittlung dieser beiden Exemplare, von denen nicht bekannt ist, wie alt sie sind, klar: Sie werden nur zusammen in ihr neues Für-immer-Zuhause abgegeben.