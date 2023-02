Tier der Woche aus dem Tierheim Hilden Freund oder Freundin für Rose

Im letzten November wurde die Kleine auf einem Bauernhof in einer Lebendfalle eingefangen. Von der ersten Minute an gab es nur Protest. Rose, ca. im Mai geboren, sträubte sich mit allem, was ihr zur Verfügung stand. Auf der Krankenstation schlug sie um sich, biss, kratzte, begleitet vom beachtlichen Fauchen- und Knurr-Vokabular. Ein wütendes Tigermädchen, verunsichert, weil sie nicht wusste, was mit ihr geschah. Trotz liebevoller Ansprache waren die Tierpfleger ihr suspekt. In ihrer kurzen Lebenszeit war sie wohl auf sich allein gestellt gewesen, ohne menschliche Kontakte. Am liebsten war ihr, wenn man sie völlig ignorierte. Das änderte sich etwas im Katzenzimmer.