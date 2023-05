Tier der Woche im Tierheim Hilden Gesellige Wellensittiche

Tierheimleiterin Svenja Vitala hofft auf eine schnelle Vermittlung in die Hände von rasseerfahrenen Liebhabern dieser gelehrigen und sozialen Tiere, die alle nur zu bereits vorhandenen Artgenossen oder mindestens als Paar vermittelt werden. Sie gibt noch ein paar Tipps, was im neuen Zuhause Voraussetzung ist, damit die potenziellen neuen Mitbewohner auch artgerecht gehalten werden: „Auf keinen Fall dürfen die Schwarmtiere in einem kleinen Käfig gehalten werden. Sie brauchen eine Voliere, in der sich Naturäste vorfinden, damit beim Klettern die Muskulatur gesund erhalten wird. Es sollte keine Nistmöglichkeiten angeboten werden, die das Brutverhalten fördern, so die Expertin. Auch sollten neben Obst und Gemüsen auch regelmäßig Mineralien wie Kalkstein oder die Kopfplatte eines Sepia angeboten werden, die die Verdauung fördern. Kolbenhirse sollte nur selten auf dem Speiseplan stehen, da sie zur Verfettung führt. Unbedingt brauchen die aufgeweckten Tiere auch eine Bademöglichkeit in der Voliere, die auch mit UV-Lampen ausgestattet werden sollen, die im Fachhandel in Reptilienabteilungen angeboten werden. Die Voliere sollte übrigens nicht direkt an einer Heizung oder an einem Fenster stehen.