Tier der Woche aus Hilden Dobermann-Rüde Ernie sucht eine neue Familie

Er war bis vor Kurzem in ein, so dachten alle, Traumzuhause vermittelt worden, zu gleich zwei Frauchen und einem Dobermann-Kumpel. Doch es kam kurz nacheinander zu zwei Beißvorfällen, sodass seine Besitzerinnen das Vertrauen in Ernie verloren. „Wir sind sehr traurig, dass es zu den Vorfällen gekommen ist, verstehen aber natürlich auch, dass die beiden Frauen ihn – trotz der Vorfälle auch schweren Herzens – zurückgebracht haben. Denn Ernie ist ein wirklich toller Hund, bei dem leider in der Präge- und Erziehungsphase schon so einige Fehler gemacht wurden, unter denen bereits seine ersten und nun auch die neuen Besitzer leiden mussten. Doch der eigentliche Leidtragende ist Ernie. Denn er ist wirklich ein toller Hund,“ so Hunde-Pflegerin Leonie Rhode.