Tier der Woche im Tierheim Hilden : Camillo muss noch viel lernen

Camillo, 2019 geboren, ist ein deutscher Schäferhund, ein energiegeladener Bursche. Leider haben seine Halter bei ihm einiges verpasst. Folge: In manchen Situationen ist Camillo verhaltensauffällig. Die Menschen haben nun mal die Aufgabe, die anvertrauten Tiere zu erziehen und sie sicher durch ihr und unser aller Leben zu führen.

Camillo wurde im Juli wegen Überforderung im Hildener Tierheim abgegeben. Der ursprüngliche Besitzer war zu ängstlich, um tagsüber mit ihm rauszugehen. Also gab es nur Gassirunden in den Nachtstunden. Früher lebte der Schäferhund noch mit einem zweiten Hund zusammen. Dann trennten sich Herrchen und Frauchen, die dann den anderen Hund mitgenommen hat. Und Camillo blieb bei seinem Besitzer. Jetzt wurde alles schlimmer. Da Camillo keine klare Führung kannte, entwickelte er sich zu einem echten Chaoten. Zum Beispiel bellt er jedes fremde Wesen an, egal ob Mensch oder Tier.