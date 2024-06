Tier der Woche Jungspund Loki sucht ein neues Zuhause

Seit Mai mischt der sieben Monate alte Husky-Mischling Loki das Tierheim Hilden auf. Lautstark lässt er seinen Frust darüber verlauten, dass er hier die meiste Zeit des Tages im Käfig verbringen muss. „Viel lieber möchte der Jungspund natürlich in seinem Für-Immer-Zuhause toben, spazieren gehen und die Welt entdecken.“ So fasst Tierpflegerin Jacqueline Neumann zusammen, was sie und ihre Kolleginnen sich für den hübschen Kerl wünschen.