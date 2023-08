Tier der Woche aus dem Tierheim Hilden Hunde-Oma Angie sucht nettes Rentnerpärchen

Schon seit Februar wartet die 10-jährige Angie nun schon im Tierheim auf Menschen, die ihr ein ruhiges Zuhause geben. Ihre frühere Besitzerin war an Demenz erkrankt, so dass der Zwergschnauzer-Mix in schlechtem Zustand ins Tierheim kam, wo er erstmal aufgepäppelt wurde. Aufgrund der Erkrankung konnte sich die alte Dame nicht mehr kümmern und das Tierheim erhielt die Erlaubnis zur Vermittlung. Für Angie wünschen sich die Tierpfleger nun ein nettes Rentnerpaar, das viel Zeit für die Hunde-Oma hat und ihr ein ruhiges Zuhause mit viel Liebe und Fürsorge geben möchte. „Im neuen Heim sollten keine anderen Hunde sein, denn die braucht unsere Angie nicht zu ihrem Glück. Katzen sind unserer Seniorin egal, sie könnten also gern auch dort leben,“ so die Aussage der Pfleger. Kinder sollte es ebenfalls nicht in ihrem neuen Zuhause geben, denn Angie braucht nicht nur wegen ihres fortgeschrittenen Alters keinen Trubel oder gar Stress zuhause.