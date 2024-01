Tier der Woche Bartagame Zion wurde im Wald ausgesetzt

Apropos Artgenossen: Auf diese kann Zion in seinem neuen Zuhause gut verzichten. Der eher scheue Einzelgänger ist Menschen gegenüber jedoch aufgeschlossen. „Wir wünschen uns neue Besitzer, die Erfahrung im Halten von Bartagamen haben. Ihnen muss bewusst sein, dass niemand weiß, wie viel Zeit Zion noch bleibt, um sein Leben in einem, diesmal geeigneten zu Hause, zu genießen,“ so Leonie Woyte weiter. Das Terrarium in Zions neuem Zuhause sollte eine möglichst große Grundfläche haben: mindestens 1,50 Meter, besser noch 1,80 Meter lang. „Tipps, wie das Terrarium artgerecht eingerichtet werden soll, geben wir Interessenten bei den Kennenlern-Besuchen gern“, versichert die Leiterin des Kleintierhauses.