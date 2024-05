Tier der Woche Bartagame Michel braucht eine Klettermöglichkeit

Hilden Bartagame Michel wurde gemeinsam mit seinem Kumpel Alfred einfach in der Wohnung zurückgelassen, als die Besitzer ins Ausland auswanderten. Die Nachbarn fanden die beiden und brachten sie ins Tierheim Hilden. „Beide waren stark abgemagert und fast apathisch“, berichtet Nina Woyte, Leiterin des Kleintierhauses. Beide Tiere wurden noch am Ankunftstag dem Tierarzt vorgestellt. „Wir haben die beiden zwei Wochen lang täglich gefüttert, denn sie konnten nicht eigenständig fressen. Außerdem haben wir sie zweimal täglich gebadet, damit ihr Feuchtigkeitshaushalt sich wieder regulieren konnte. Besonders Michel hat es sehr genossen, mit dem warmen Wasser übergossen zu werden“, berichtet die erfahrene Tierpflegerin, die wie alle haupt- und ehrenamtlichen Kollegen leider – nicht zum ersten und wohl auch nicht letzten Mal – entsetzt ist, wie verantwortungslos sich Tierhalter verhalten, wenn ihre Haustiere nicht mehr zum Lebensplan passen. Umso dankbarer sind sie den Nachbarn, die die beiden Bartagamen direkt zu ihnen ins Tierheim brachten, als sie sie in der Wohnung fanden.