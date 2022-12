Tier der Woche aus dem Tierheim Hilden Roberta ist selbstbewusst

Der Reihe nach. Roberta wurde zusammen mit Robert in einem Hausflur gefunden. Schnell merkten die Tierschützer, dass Roberta den Kater und auch andere Katzen unausstehlich fand. Umso mehr schließt die sehr selbstbewusste Katzendame Menschen und deren Streicheleinheiten in ihr Herz. Aber bitte nur, wenn sie es und wann sie es möchte. Und dazu gehört auch der immer gut gefüllte Fressnapf. Roberta ist ca. 2019 geboren, neugierig und agil und passt in ein lebhaftes Zuhause. Auch gerne mit etwas älteren Kindern.