Tier der Woche Simba braucht Geduld und Vertrauen

Inzwischen hat der hübsche Mischlingsrüde sein Idealgewicht erreicht. „Dadurch, dass wir uns sehr mit ihm beschäftigt haben, lässt er sich inzwischen gut anleinen und den Maulkorb ohne Probleme anziehen. Auch Leckerchen nimmt er nun gern entgegen und zeigt uns damit, dass er langsam wieder Vertrauen zu Menschen fasst“, so Leoni Rhode über ihren Schützling, der nach den Wochen, in denen Tierpfleger und Ehrenamtler mit ihm trainiert haben, ganz ohne Aggressionen ihnen gegenüber. „Die Grundkommandos beherrscht Simba bereits, geht gut an der Leine und hat sich in den Alltag im Tierheim eingefügt, der anfangs so schrecklich für ihn war“, beschreibt Leoni Rhode Simbas Fortschritte.