Tier der Woche aus dem Tierheim Hilden Katze Lilly ist sehr lebhaft

Lilly ist nicht nur eine bildhübsche Europäisch-Kurzhaar-Katze. Sie hat mindestens ebenso viele dominante Charaktereigenschaften wie ihr Tricolor-Fellkleid: „Lilly ist eine echte Katzenpersönlichkeit: Sie ist sehr lebhaft, spielt wirklich wild und braucht daher viel Auslastung und Beschäftigung. Auf der anderen Seite schmust sie gern, aber nur, wenn sie es möchte, Sie kommt dann von sich aus auf uns zu und kann mit der Vorderpfote das Zeichen für ’bitte, bitte‘ machen“, schwärmt Julia Nolte von ihrem Schützling. „Für sie braucht es Menschen mit Katzen-Verstand, die ihre Mimik und Gestik zu lesen wissen. Denn sie kann auch schon mal nach einem schlagen, wenn sie sich bedrängt fühlt. Die Kuscheleinheiten fallen daher eher kurz aus. Denn ihr kommt schnell etwas anderes in ihr hübsches Köpfchen, was es zu entdecken oder unternehmen gilt“, so die Leiterin des Katzenhauses.