Tier der Woche aus dem Tierheim Hilden Katze Butterfly ist noch scheu

Nicht nur Julia Nölting, auch ihre Kollegen klären daher solche Faktoren im Vorfeld ab. „Nichts ist schlimmer, wenn Tiere wieder zu uns zurück kommen aufgrund solcher Faktoren, die uns nicht gesagt wurden in den Vermittlungsgesprächen und Kennenlern-Terminen.“ Je besser die Tierpfleger Bescheid wissen, wie es im neuen Zuhause aussieht und welche Charakterzüge Interessenten besonders an einem Tier schätzen oder welche auch gar nicht, desto besser können sie ihre Tiere an den richtigen neuen Besitzer vermitteln. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.