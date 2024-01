Tier der Woche aus dem Tierheim Hilden Kaninchen Snickers ist ein echtes Notfell

Snickers wird bereits seit Längerem mit dem entsprechenden Medikament gegen den Erreger behandelt. „Er zeigt bei Stress schon mal typische Symptome. Wenn er zum Beispiel fremde Stimme hört oder wir Pfleger seiner Meinung nach zu lange brauchen, um ihm sein Futter zu geben, dreht er sich im Kreis“, erzählt Nina Woyte, Pflegerin im Kleintierhaus. Mit Beschäftigungsspielzeug und Fressen, gern auch mit dem einen oder anderen Leckerli, lasse sich der hübsche Kerl aber gut aus dieser Stress-Reaktion herausholen. „Die Verträglichkeit mit anderen Kaninchen konnten wir aufgrund des positiven EC-Befundes noch nicht testen“, so Woyte weiter. Um dem hübschen Böckchen, das Menschen gegenüber sehr freundlich und zutraulich ist, möglichst wenig Stress zuzumuten, hat sie es auf der Quarantäne-Station untergebracht. Dort ist Snickers ruhiger und so lassen sich die Situationen reduzieren, in denen er in Stress gerät und die typischen Krankheitssymptome zeigt.