Tier der Woche Herr Blümchen möchte wieder glücklich sein

Herr Blümchen ist ein echter Notfall, den die Pfleger im Kleintierhaus ganz dringend in ein eigenes Zuhause vermittelt wissen möchten. Der Widder-Mix ist mittlerweile seit September 2022 bei ihnen. Zwischenzeitlich hatte sich, nach langen Hin und Her endlich eine passende Partnerin für ihn gefunden. Diese musste allerdings aus gesundheitlichen Gründen vor ein paar Wochen kastriert werden. Eine erneute Vergesellschaftung zwischen den beiden ist leider schiefgegangen, was nicht an Herrn Blümchen lag. Leider legt der hübsche Kerl nun wieder sein sehr territoriales Verhalten an den Tag. Er schreckt auch nicht davor zurück, seine Beißerchen einzusetzen. Leider nicht nur, um im Stall einiges anzuknabbern, sondern auch die Tierpfleger sind nicht sicher vor seinen scharfen Zähnen.