Verkehrsgesellschaft Hilden Tiefgarage Nové-Mesto-Platz wieder nutzbar

Schon am Freitag hatte die RP online über eine teilweise Freigabe der sanierten Garage berichtet. „Die Tiefgarage am Nove-Mesto-Platz kann ab sofort wieder genutzt werden, zumindest teilweise“, hieß es in dem Beitrag unter Berufung auf Vonovia-Sprecherin Bettina Benner. „Der Vonovia-Bereich der Tiefgarage am Nove-Mesto-Platz in Hilden ist wieder geöffnet. Insgesamt stehen Vonovia somit 141 Stellplätze wieder zur Verfügung“, erklärte sie. Ein Anwohner korrigiert das allerdings am Dienstag: „Dies stimmt leider nicht so ganz. Habe soeben erfahren das der private Bereich der Häuser 5-8 noch immer nicht freigegeben ist und es sich noch bis zu drei Wochen hinziehen könnte. Wir könnten natürlich im öffentlichen Bereich parken, aber auf eigene Kosten.