Hilden : Ticketzentrale schließt - Reisebüro übernimmt

Hilden Wer Eintrittskarten kaufen wollte, besuchte bisher die Verkaufsstelle in der Stadtbücherei. Jetzt gibt es eine Änderung.

Viele Jahre war die Ticket-Zentrale in der Hildener Stadtbücherei (Nove-Mesto-Platz 3) sicherer Anlaufpunkt für Kulturbegeisterte in der Stadt. Das ändert sich mit der Schließung am 30. Juni.

Journalist, Investor, Musiker, Ticketverkäufer, Kabarettist - Hans-Joachim Adelhöfer, in Hilden als Betreiber der Ticketzentrale bekannt, ist in Mettmann darüber hinaus in vielen Sparten unterwegs. Einst wollte er die Stadthalle für einen Euro kaufen, meldete 2010 kurz Insolvenz an, nur um diese wenige Tage später zurückzuziehen. Seit 1991 betreibt er die Ticketzentralen in Mettmann (Markt 17) und Hilden. Im selben Haus hat er auch einen Musikalien- und Notenverkauf. Die Mettmanner Ticket-Filiale werde es auch weiterhin geben. "Bis ich keine Lust mehr habe", sagt der 67-Jährige, der aufgrund seines Alters etwas kürzer treten möchte. Da sei die Aufgabe des Hildener Geschäfts "eine gewisse Entlastung". Dennoch werde er eine Menge der Hildener Kunden behalten, ist sich Adelhöfer sicher. Denn seit Bestehen seines Kartenverkaufs, läuft der Versand aus Mettmann. Wer es also bisher so gewöhnt war, könne auch weiterhin telefonisch bestellen und bekomme seine Tickets.

Schon jetzt gibt es Tickets zu Veranstaltungen in Hilden, Haan und vielen anderen Städten im Kreis Mettmann auch an der neuen Vorverkaufsstelle: Das Derpart Reisebüro Dahmen (Mittelstraße 73, neben Rossmann) übernimmt ab sofort den Service. Vertragspartner ist das Ticket-Onlineportal "neanderticket", über das bereits seit längerem Veranstaltungen in Hilden und Umgebung gebucht werden können. "Es war bei vielen aber der Wunsch da, auch weiterhin ein Ticket in den Händen halten zu können", weiß Kulturdezernent Sönke Eichner.

Es gibt aber noch weitere Vorteile des neuen Standorts. Zum einen die Lage an der Mittelstraße, die mehr Laufkundschaft verspreche, "zudem fallen die eingeschränkten Öffnungszeiten der Stadtbücherei weg", sagt die stellvertretende Kulturamtsleiterin Ute Holz. Allen Wochentagen voran, sei vor allem der nun geöffnete Montag für die Kunden von Vorteil, bestätigt auch Adelhöfer, da viele Kunden "am Wochenende was gelesen haben" und dann am Montag vor der Tür stünden. Das Reisebüro selbst sieht sich gut aufgestellt. "Wir sind gut im Thema Service verankert", sagt Büroleiterin Martina Bochem. Der Schwerpunkt beim Ticketvorverkauf im Reisebüro liegt auf dem Veranstaltungsprogramm des Hildener Kulturamts, für die Hildener Jazztage und beispielsweise für die Konzerte im QQTec und im Area 51. Insgesamt umfasst das Angebot jährlich über 3000 Veranstaltungen an 120 Spielstätten im ganzen Bergischen Land. "Und wer sich gut beraten fühlt, bucht ja vielleicht beim nächsten Mal auch ein Reise", sagt Bochem mit einem Blick auf den potenziellen Kundenzuwachs. Montags bis freitags können jeweils von 9.30 bis 18.30 Uhr Tickets gebucht werden, samstags ist das Reisebüro von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Die ab Juli neu gewonnene Zeit kann Hans-Joachim Adelhöfer in sein kabarettistisches Standbein investieren. 2019 stehe er dann wieder als Ghostwriter der Kanzlerin auf der Bühne. Bis dahin kann sich der Musiker auch prima mit seinen Instrumenten die Zeit vertreiben.

(höv)