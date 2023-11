THW im Einsatz Die Rettung kommt zukünftig aus Hilden

Das Logistikzentrum bietet auf 42.000 Quadratmetern Platz für 8500 Paletten mit Euro-Norm. Diese werden in hohen Regalen gestapelt. Damit für den jeweiligen Einsatz die richtigen Geräte schnell gefunden werden können, werden die Paletten nach genauen Vorgaben bestückt und in den Regalen geparkt. Seit Wochen sind also auch in Hilden haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter konzentriert im Einsatz, um das Arsenal an Werkzeugen und Maschinen mit System unterzubringen. Sie sichten und erfassen jedes Teil, denn nur so kann die Einsatzbereitschaft sichergestellt werden.