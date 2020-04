Hilden : THW hilft Kommunen künftig gratis

Hilden Der Bundestag hat ein Gesetz geändert. Das neue bundesweite THW-Logistik-Zentrum in Hilden liegt im Zeitplan und soll im Herbst 2020 den Betrieb aufnehmen.

Das freut besonders die Stadt Hilden. Denn im Herbst 2020 will das Technische Hilfswerk hier am Westring sein neues Logistik-Zentrum in Betrieb nehmen. Es versorgt die rund 80.000 ehrenamtlichen Helfer in ganz Deutschland mit persönlicher Einsatzkleidung sowie die rund 8400 Fahrzeuge mit technischem Equipement. Die Arbeiten lägen im Zeitplan, so Thorsten Grützner, Pressesprecher für das THW NRW.

Das bestehende Zentrallager in Heiligenhaus ist marode, eine Sanierung lohnt nicht mehr. Deshalb wurde zwei Jahre lang ein neuer Standort gesucht und schließlich auf dem Industrie-Areal am Westring in Hilden (etwa 42.000 Quadratmeter Fläche) gefunden. Es wurde früher von dem fleischverarbeitenden Konzern Vion genutzt. Die Hallen für das Logistikzentrum müssen neu errichtet werden. In Heiligenhaus stehen derzeit gut 10.000 Quadratmeter Halle und 5000 Paletten-Plätze zur Verfügung. In Hilden ist ein modernes Hochregal-Lager geplant. Das THW bringt gut 60 Arbeitsplätze mit nach Hilden: Im Logistik-Zentrum werden etwa 20 Mitarbeiter arbeiten, in der Regionalstelle Düsseldorf (heute in Ratingen) gut zehn und in der Dienststelle des Landesbeauftragten NRW (heute Heiligenhaus) knapp 30.