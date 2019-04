Heiligenhaus : THW zieht 2020 um nach Hilden

Hilden Beschlossene Sache ist es seit drei Jahren: Das THW-Depot verlässt die Heiligenhauser Talburgstraße. Das alte Materiallager taugt nicht mehr.

In 668 Ortsverbänden engagieren sich bundesweit mehr als 80.000 Helferinnen und Helfer in ihrer Freizeit, um Menschen in Not kompetent und engagiert Hilfe zu leisten.

Hier wird auch das technische Equipment für die rund 8400 Einsatzfahrzeuge zentral beschafft. Im Herbst 2020 will das Technische Hilfswerk sein neues Logistik-Zentrum in Hilden in Betrieb nehmen. Das bestehende Zentrallager in Heiligenhaus ist marode, eine Sanierung lohnt nicht mehr. Deshalb wurde zwei Jahre lang ein neuer Standort gesucht und schließlich auf dem Industrie-Areal am Westring in Hilden gefunden. Es wurde früher von dem fleischverarbeitenden Konzern Vion genutzt.