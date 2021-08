Leseförderung : Thalia-Buchhandlung spendet für Vorlesehund Quedo

Hilden In diesem Jahr geht der gesammelte Erlös von Einkäufen der KultClub-Kunden der Thalia Buchhandlung Hilden an ein Leseprojekt der Stadtbücherei Hilden.

Das Buchhandelsunternehmen Thalia Mayersche spendet seit Anfang Oktober 2019 für jeden Einkauf, der über die Kundenprogramme erfolgt, für Projekte zur Leseförderung. In diesem Jahr geht der gesammelte Erlös von Einkäufen der KultClub-Kunden der Thalia Buchhandlung Hilden an ein Leseprojekt der Stadtbücherei Hilden. Kerstin Jagsteit, Filialleiterin: „Wir haben uns sehr gefreut, am 14.08.2021 eine Spende an die Stadtbücherei bzw. symbolisch an Vorlesehund „Quedo“ übergeben zu dürfen. Stattliche 450 Euro sind bei unserer Aktion zur Leseförderung durch unsere KultClub-Kunden zusammengekommen. Da sieht man mal wieder: Die Hildener sind lesefreudig und unterstützen gerne Projekte wie dieses vor Ort.“