Hilden/Haan : Testzentren fahren Angebot zurück

„Sagen Sie jetzt bitte einmal Aaaa...“ Durch die Lockerungen der Corona-Regeln nimmt die Zahl der Testzentren in Hilden und Haan ab. Foto: dpa/Thomas Frey

HIlden/Haan Die niedrige Inzidenz und die neue Stufe 0 sorgen in den Corona-Testzentren für einen rapiden Rückgang der Nachfragen. Einige schränken ihre Öffnungszeiten an, andere lassen ihre Zulassung ruhen.

Lange Schlangen vor den Zelten? Kaum noch freie Termine für den Schnelltest? Das alles gehört der Vergangenheit an. Seitdem die Inzidenz im Kreis Mettmann unter der Grenze von 35 liegt (8. Juni) und Stufe 1 der Corona-Schutzverordnung gilt (14. Juli), brauchen die Bürger nur noch selten einen negativen Test vorzuweisen. Sogar die Testpflicht in der Innengastronomie ist vor rund einem Monat weggefallen. Mit der neuen Inzidenzstufe 0, die seit diesem Freitag im Kreis gilt, wird nur noch in Ausnahmefällen ein negativer Test verlangt. Eine Übersicht über die wichtigsten Fragen dazu.