Gelände der Tennisranch Bungert in Hilden : Rodungen für Gewerbepark

Hilden Auf dem Gelände der Bungert Tennis- und Golf-Ranch (Diekhaus, neben McDonald’s) haben Rodungsarbeiten begonnen. Hintergrund: Ende April wird die Anlage geschlossen. Dann beginnen die Arbeiten für den „Unternehmerpark Hildener Tor“.

So heißt der neue Gewerbepark, den der Projektentwickler LogProject Development dort plant. Er will rund 41 Millionen Euro investieren. Geplant sind kleinteilige, flexibel kombinierbare Gewerbe- und Büro-Einheiten sowie 245 Parkplätzen. Das Unternehmen hofft, damit Platz für rund 17 Unternehmen und 300 bis 400 neue Arbeitsplätze in Hilden zu schaffen. 0,58 Hektar Wald müssen gefällt werden. Sie werden durch eine Aufforstung in gleicher Größe in Hilden An den Gölden kompensiert. Die Dachflächen sollen begrünt und Solaranlagen erhalten. cis/Foto: teph