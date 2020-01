Hilden : Tempo 30 nach Ampelausfall in der Innenstadt

An dieser Kreuzung ist die Ampel ausgefallen. Foto: Christoph Schmidt

Lange Staus und gefährliche Situationen gab es am Dienstagvormittag auf der Landstraße 85: Die Ampelanlage an dem verkehrstechnisch wichtigen Knotenpunkt Berliner Straße/Walder Straße/Itterpark ist am Dienstag komplett ausgefallen.

