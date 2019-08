Tier der Woche : Teddy sucht ein ruhiges Zuhause

Chihuahua Teddy ist ein hochsensibles kleines Kerlchen.

Teddy heißt der Winzling. Mit seinen Brüdern Tiger und Snoopy landete er im Hildener Tierheim. Teddy, 2007 geboren, wurde fern seiner Brüder, die ihn unterdrückt hatten, aufgepäppelt. Jetzt lebt der Chihuahua auf einer Pflegestelle. Und er kommt gut mit dem Rudel dort klar. Er fremdelt nur mit Menschen, die er nicht kennt, braucht eben ein bisschen Zeit. Der hochsensible kleine Kerl reagiert schon mal hysterisch, wenn er sich bedroht fühlt. Das Tierheim sucht für ihn ein ruhiges Zuhause ohne kleine Kinder. Ein paar Eigenarten, durchaus liebenswerte, hat der Knirps. Teddy quakt gerne herum, kündigt alles an, was so passiert. Und er findet es toll, wenn man ihn so richtig zudeckt. Dann vergräbt er sich mit Wonne tief in seine Decken. Teddy hat an den Pfoten eine Kontaktallergie, mag seine Spaziergänge aber sehr, läuft munter mit dem Rudel mit. Wegen alter Hautirritationen (Haarausfall) testet man, ob er vielleicht allergisch auf bestimmtes Futter etc. reagiert. Mittlerweile wachsen seine Haare leicht nach. Teddy ist ein lieber, umgänglicher Bursche, der leider nicht alleine bleiben kann. Hier werden geduldige Menschen gesucht, die den kleinen Chihuahua bestimmt schnell in ihr Herz schließen – und umgekehrt. nea