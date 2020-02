Unglück am Fritz-Gressard-Platz : Technischer Defekt führte wohl zu Busunfall

Hilden Der Bus ließ sich am Mittwochnachmittag laut Zeugenaussagen nicht mehr lenken oder bremsen und prallte deshalb gegen den Baum am Fritz-Gressard-Platz in Hilden.

Bei dem schweren Busunfall am Mittwoch am Fritz-Gressard-Platz in Hilden deuten die Befragungen des Busfahrers und weiterer Zeugen darauf hin, dass ein technischer Defekt zu dem Unglück geführt hat. Das teilt die Polizei gerade mit. Offenbar hat sich der Bus gestern gegen 14.45 Uhr nicht mehr lenken und bremsen lassen, hieß es weiter.

Die Polizei hatte den Bus nach dem Unfall sicherstellen lassen. Um den Verdacht „beweissicher zu bestätigen, hat die Kreispolizeibehörde Mettmann einen externen Gutachter eingeschaltet, der den Bus auf einen technischen Defekt überprüfen wird. Mit einem Ergebnis ist nach aktuellem Stand erst in zwei bis drei Wochen zu rechnen“, erklärte ein Polizeisprecher.

Bei dem Unfall wurden im Bus zwei Jugendliche (16 und 17 Jahre alt) leicht verletzt. Rettungswagen hatten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein elf Jahre altes Mädchen sowie der 53 Jahre alte Busfahrer erlitten einen Schock. Sie wurden vor Ort behandelt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Busfahrer verlief laut Polizei negativ. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht involviert, sodass die Beamten nach wie vor von einem Alleinunfall ausgehen.

Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Busunfall ein Schaden in Höhe von mehr als 100.000 Euro. Der Bus wurde erheblich beschädigt, außerdem musste der Zentrale Bauhof der Stadt Hilden auch den angefahrene und dabei stark beschädigten Baum, eine über 50 Jahre alte Robinie, noch am Unfalltag fällen.