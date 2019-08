Hilden : Taxifahrer verwehren Transport von Hund

Weil sie ihren Vierbeiner mitnehmen wollte, wurde einer Hildenerin die Fahrt nach Hause verweigert.

Die Taxifahrt nach Hause ist meist nicht die kostengünstigste, aber gerade nachts die angenehmste Transportmöglichkeit. So sah es auch Kirsten Rohmann, als sie Samstagnacht mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Hund ein Taxi in Anspruch nehmen wollte. Allerdings fand sich kein Taxler, der die Hildener transportieren wollte – wegen ihres Hundes.

Der 14-jährige Cocker Spaniel sei handzahm und passe problemlos in den Fußraum eines Autos, gibt Rohmann an. Allerdings habe er Arthrose in den vorderen Gelenken und könne daher keine langen Strecken zurücklegen. Deswegen entschied sich die Hildenerin für den circa zwei Kilometer langen Heimweg ein Taxi zu bestellen. Als nach 20 Minuten noch keines eingetroffen war, habe sie erneut in der Zentrale angerufen. Diese teilte ihr mit, dass sich aktuell kein Taxifahrer bereit erklären würde, Passagiere mit Hund zu transportieren. Den Heimweg trat das Dreigespann daher zu Fuß an, wobei Kirsten Rohmann ihren Hund große Teile tragen musste, da auch ihr Mann nicht fit auf den Beinen ist.