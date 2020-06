Hilden : Taschengeldbörse ist ein Gewinn für Alt und Jung

Hilfe bei der Gartenarbeit gehört zu den Angeboten der Taschengeldbörse. Sie ist auch in Corona-Zeiten (das Foto entstand davor) geplant. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

„Das Angebot lebt“, freut sich Bernhard Wiese, der das Projekt koordiniert: „Auch in Zeiten von Corona.“ Rund 260 Bürger hat er in seiner Datei, die regelmäßig Hilfe anfragen. Demgegenüber stehen 100 Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren.

Knapp 14.000 Hildener sind 65 Jahre und älter. Davon sind knapp 3000 zwischen 70 und 74 Jahre alt, rund 3400 zwischen 75 und 79 Jahre und mehr als 4100 80 Jahre und älter. Die meisten wollen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung wohnen bleiben, hat eine Untersuchung der Stadt vor einigen Jahren ergeben. Doch dann brauchen Ältere ab und zu Unterstützung im Alltag: einkaufen, Rasen mähen, Medikamente besorgen oder eine Glühbirne oben an der Decke wechseln. In der Regel übernehmen solch kleine Dienste Familienangehörige. Doch immer häufiger leben die jüngeren Familien von Senioren weit weg. Und Freunde und Bekannte, die einspringen könnten, werden auch immer älter. Diese „Versorgungslücke“ soll die „Taschengeldbörse“ schließen. Das tut sie auch seit mittlerweile sechs Jahren. Die Bilanz zeigt: Sie ist ein Gewinn für beide Seiten, für Alt und Jung. Deshalb unterstützt der Stadtrat die Taschengeldbörse mit 3000 Euro pro Jahr.

Das Angebot der Arbeiterwohlfahrt Hilden in Kooperation mit dem Jugendparlament und dem Seniorenbeirat vermittelt seit 2014 zwischen Jugendlichen, die ihre Kasse aufbessern möchten, sowie Älteren, die sich Unterstützung für Arbeiten in Haus und Garten wünschen. Koordinator Bernhard Wiese hat alle jungen Leute, die ihre Hilfe anbieten, persönlich kennengelernt. „Wir führen zunächst ein Beratungsgespräch, erklären die Modalitäten und nehmen dann die Daten der Interessenten auf“, erklärt er. Aktuell kommen außerdem Hinweise zur Einhaltung der Corona-Regeln hinzu, beispielsweise Abstand halten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei Direktkontakt.

Info So finden Anbieter und Kunden zusammen Ältere Menschen, die Hilfe brauchen und Jugendliche die helfen möchten und ihr Taschengeld aufbessern wollen, können sich bei der Taschengeldbörse melden. Das Büro befindet sich im Josef-Kremer-Haus der Arbeiterwohlfahrt Hilden, Schulstraße 35. Beratung und Anmeldung sind mittwochs und donnerstags von 15 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0151 18147884 oder per E-Mail an tab@awo-hilden.de möglich. Informationen gibt es online unter tab.awo-hilden.de.

Gesucht wird meist Unterstützung in Haus und Garten oder Hilfe bei Botengängen und Besorgungen. „Sehr gefragt ist aber auch Beistand bei der Handhabung von PC und Smartphone“, so Wiese. „Wir sind stets bemüht, Menschen aus gleichen Stadtteilen zusammenzubringen. So entstehen keine langen Wartezeiten.“

Chayenne Winkes (16) hat mit der Taschengeldbörse gute Erfahrungen gemacht. Seit einem Jahr ist sie dort aktiv: „Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, etwas Geld zu verdienen und habe über Social Media von dem Projekt erfahren.“ Das Beratungsgespräch verlief in lockerer Atmosphäre. „Ich bin dann recht schnell an eine Dame vermittelt worden, die Unterstützung beim Einkaufen brauchte“, erinnert sich Chayenne. Der erste Kontakt erfolgte per Telefon, dann folgte der erste Auftrag. Inzwischen ist die junge Hildenerin regelmäßig für ihre Auftraggeberin unterwegs. „Es hat sich ein gutes Verhältnis entwickelt. Manchmal bleibe ich noch etwas und wir unterhalten uns.“

Die Gespräche sind keineswegs einseitig. Beide Seiten sind an der Lebenswelt des anderen interessiert. Und so soll es sein. Die Taschengeldbörse schlägt eine Brücke zwischen den Generationen. Und durch die Koordinationsstelle bei der Awo Hilden vermittelt sie auch vielen älteren Kunden eine wichtige Sicherheit. Anbieter und Kunden wissen, mit wem sie es zu tun haben.