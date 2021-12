Rückblick auf das Geschäftsjahr : Targobank Hilden: Zeichen stehen wieder auf Wachstum

Hilden Das Corona-Virus hat Wirtschaft und Gesellschaft weiter fest im Griff. Trotz der anhaltenden Ausnahmesituation hat die Targobank in Hilden dafür gesorgt, dass der Geschäftsbetrieb vor Ort unter strengen Hygiene- und Schutzmaßnahmen aufrechterhalten werden konnte.

„Der Gesundheitsschutz unsere Kundschaft und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht nach wie vor an erster Stelle“, so Thomas Sterz, Filialleiter in Hilden. „Ein großes Lob gilt unseren Kundinnen und Kunden, die sich mit viel Verständnis an unsere strengen Auflagen halten. Das zeigt, dass sie auch in diesen schwierigen Zeiten nicht auf die persönliche Beratung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verzichten wollen.“