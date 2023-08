Erinnerungen ans Tanzcasino Jansen Als Heino in Hilden mit Eiern beworfen wurde

Der Beitrag zu unserer Serie „7 Fakten“ über das Nachtleben am Erikaweg hat bei so manchem Leser Erinnerungen geweckt. Blicken wir doch ein zweites Mal in die Geschichte zurück: In den Fünfzigerjahren eröffnete das Haus Erika. Hier konnte man essen und wenige Jahre später auch kegeln. Später brach im rückwärtigen Bereich das Disco-Fieber aus, zunächst im Tanzcasino Jansen, dann im Houston-Club, später im Insider.