Partys und Veranstaltungen Hier tanzen Hilden und Haan in den Mai

Auch auf dem Friedrichstraßenfest in Haan wird in den Mai getanzt. Am Sonntag, 30. April, startet das Programm dann bereits um 11 Uhr mit einem bunten Flohmarkt. Bis 17 Uhr sind auf der Friedrichstraße Trödelfans und Schnäppchenjäger unterwegs, um zwischen der gebrauchten Ware zu stöbern. Musikalisch begleitet wird der Vormittag von Peter Weisheit und seiner Band. Ab 18 Uhr startet dann offiziell der Tanz in den Mai. Zunächst wollen die Cheerleader des HTV für Stimmung sorgen und anschließend die Bühne für „Nini‘s Band Projekt“, eine Sarah-Connor-Tributeband, freigeben. Bis 22 Uhr kann auf der Straße getanzt und geschwoft werden. Wer hinterher weiterfeiern will, ist herzlich in die Friedrichstube eingeladen.