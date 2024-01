Jugend musiziert Talente aus Hilden und Haan überzeugen

Fünf Solisten aus Hilden qualifizierten sich für den Landeswettbewerb. Jesper Fiete Kröger und Merle Winterstein traten in der Kategorie Trompete/Flügelhorn an und überzeugten die Juroren. Ebenso gut war der Eindruck, den Paul Stoklossa und Mirja Winterstein an der Posaune hinterließen. Fünfte Musikerin aus der Itterstadt war Julia Solmaz. Sie hatte ihren Beitrag auf der Mandoline gespielt. Und auch zwei Haaner Solisten fahren nach Köln. Clara Sophie Wissing überzeugte am Fagott. Merlin Mendel spielte als Solist am Saxofon vor.