Regionalwettbewerb in Hilden : Talente bei Jugend musiziert erfolgreich

Joshua (Klavier) und Jesper (Trompete) Kröger aus Hilden traten in der Kategorie „Duo: Klavier und ein Blechblasinstrument, Altersgruppe II“ an. Foto: Musikschule

Hilden/Haan 80 junge Musiker traten am Wochenende bei Regionalentscheid in Hilden an. Einige von ihnen fahren nun zum NRW-Entscheid nach Detmold.

Mehr als 80 junge Musiker aus dem gesamten Kreisgebiet haben sich am vergangenen Wochenende in der Musikschule Hilden zum Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ getroffen. Dabei waren die Talente aus Hilden und Haan überaus erfolgreich. Der Wettbewerb startete am Samstag mit den Streichinstrumenten Violine und Viola, den Zupfinstrumenten, Klavier, Violoncello, Kontrabass und Pop-Gesang. Am Sonntag stellten unter anderem die Schlagzeuger und die Mallets-Solisten ihre Fähigkeiten unter Beweis.

Bei der Bewertung der Vorträge durch die Juroren war nicht allein der Schwierigkeitsgrad eines Werkes ausschlaggebend. Auch die Verbindung von Gestaltungsfähigkeit und technischem Können, das stilistische Verständnis und die Qualität des Zusammenspiels hat die Jury bei ihrer Entscheidung einbezogen. Die erfolgreichsten Talente qualifizierten sich für den Landeswettbewerb NRW, der vom 17. bis 22. März in Detmold ausgetragen wird. Wer auch dort erfolgreich ist, löst das Ticket für den Bundeswettbewerb vom 2. bis 9. Juni in Oldenburg.

Die Wertungsergebnisse wurden im Anschluss an die Vorträge der jeweiligen Altersgruppen bekannt gegeben. Aus einem persönlichen Gespräch konnte jeder Teilnehmer den einen oder anderen Rat für die Zukunft mitnehmen. Falls es die Corona-Lage zulässt, gibt es am 5. März im städtischen Gymnasium in Haan ein Preisträgerkonzert.