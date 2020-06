Tagespflege im Hildener Seniorenzentrum : „Es war eine Strapaze ohne Pause“

Hilden Pflegende Angehörige atmen auf. Denn die Tagespflege im Hildener Seniorenzentrum kann eingeschränkt wieder aufgenommen werden. Durch die Corona-Krise waren die Familienmitglieder auf sich allein gestellt.

Die Landesverordnung zur Corona Pandemie vom 16. März des Jahres bewirkte unter anderem auch einen Lockdown in Einrichtungen der Altenpflege. Für viele Angehörige, die sich im häuslichen Umfeld um die Pflege kümmerten und zudem das Angebot der Tagespflege nutzen, war das assistierende Versorgungssystem von einem auf den anderen Tag vollständig weggebrochen. „Plötzlich diese Vollbremsung von 100 auf Null, neben der eigenen Full-Time-Arbeit im eigenen Büro, Homeschooling für zwei Söhne und dann noch der Verlust der Tagespflege für meine 72-jährige, demente Mutter, das ging extrem an die Substanz“, sagt Claudia Auweiler-Göksu.

Ihren beiden Söhnen Liam (6) und Julien (9) wollte sie die Verantwortung für die Oma nur bedingt übertragen. „Als der gewohnte Tagesablauf mit Tagespflege durch vermehrt häusliche Pflege mit ständig wechselnden Personen bestimmt wurde, war meine Mutter schlicht überfordert und hat schnell abgebaut, es fehlte einfach die liebe Betreuerin auf die ich mich verlassen konnte“, so Auweiler-Göksu, die regelmäßig ihre Arbeit unterbrechen musste, um nach ihrer Mutter zu sehen. Jetzt ist sie froh, dass die Tagespflege im Hildener Seniorenzentrum Erikaweg zumindest eingeschränkt die Betreuung wieder aufgenommen hat, auch wenn die zuvor vier vollen Betreuungstage in der Tagespflege auf aktuell drei halbe Tage reduziert werden mussten. „Wir mussten unsere dreizehn bis 15 Gäste auf zwei Tagesschichten verteilen, denn sonst schaffen wir die Abstandsregeln nicht“, erklärt Beate Linz-Eßer, Geschäftsführerin der Senioreneinrichtung Erikaweg.

An ihre absoluten Grenzen ist auch Monika Gwosdz gestoßen. Sie pflegt ihren 72-jährigen Mann zu Hause, der neben der schweren Demenz auch in der körperlichen Motorik eingeschränkt ist. Glücklicherweise bekam ihr Mann kurz vor der Schließung der Tagespflege den beantragten Rollstuhl bewilligt. „Da das Wetter schön war, bin ich täglich stundenlang mit meinem Mann im Viertel umhergefahren und habe so manche Schuhsohle durchgelaufen“, sagt Gwosdz, die ebenfalls erleben musste, wie das Fehlen der Kontakte in der Tagesklinik Stimmung und Gesundheitsstatus negativ beeinflussten. „Es war eine Strapaze ohne Pause“, sagt sie, die trotz aller Überforderung sich nie dazu durchringen konnte, ihren Mann in ein Heim zu geben. „Wir kennen uns seit 52 Jahren, seit 40 Jahren sind wir verheiratet, nach dieser langen gemeinsamen Zeit geht das einfach nicht“, so Gwosdz.