Einrichtung am Fliederweg in Hilden feiert runden Geburtstag : Zehn Jahre Tagespflege für Senioren

Einrichtung am Fliederweg in Hilden feiert runden Geburtstag

Hilden Rätseln, basteln, debattieren: Die Tagespflege Fliederweg bietet vieles. Zur Feier des runden Geburtstags wurde eine Torte angeschnitten.

An die Floßfahrten erinnert sich Käthe Peters besonders gern. Seit fast acht Jahren gehört die ältere Dame zu den Besuchern der Tagespflege Fliederweg am Seniorenzentrum Erikaweg. Im Sommer geht es – außer im Corona-Jahr – mit den weiteren Besuchern, ihren Angehörigen und den Mitarbeiterinnen auf den Unterbacher See, es wird gegrillt und geklönt. Seit zehn Jahren besteht die Tagespflege Fliederweg. Den Geburtstag feierten Besucher und Mitarbeiterinnen mit einer Torte und einem Baum voller guter Wünsche, umgeben von selbst gebastelter Herbst -Deko und mit Corona-Schutzmaßnahmen. Auch der künftige Bürgermeister Claus Pommer kam hinzu und gratulierte.

Pflegefachkraft Helga Smolinski war von Anfang an dabei. Sie erzählt von Gästen, unter denen eine ehemalige Kindergärtnerin einen Schützling aus ihrer Lehrzeit wiedererkannte, Stella Jurisa berichtet von zwei Klassenkameraden, die sich in der Tagespflege wiedertrafen. „Es ist einfach wunderbar, hier auf so nette Menschen zu treffen“, beschreibt auch Käthe Peters, was für sie der Hauptgrund für den Besuch der Tagespflege ist. Senioren mit den Pflegestufen 1 bis 5, manche im Rollstuhl, manche dement, die alle noch in den Bus des Fahrdienstes steigen oder gefahren werden können, werden bis zu fünfmal pro Woche in die Tagespflege gebracht.