Hilden : Tageseltern demonstrieren für mehr Mitsprache und mehr Geld

Demonstration in Corona-Zeiten mit Sicherheitsabstand: Tageseltern vor der Helmholtz-Aula, in der der Hauptausschuss tagt. Foto: Christoph Schmidt

Hilden Es rumort bei den Tagesmüttern in Hilden. Sie fühlen sich übergangen und schlecht bezahlt. Deshalb sind sie am Mittwochnachmittag vor die Aula des Helmholtz-Gymnasiums gezogen, um die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses vor ihrer Sitzung ins Gewissen zu reden.

Die Demonstration war laut der Organisatoren der Interessengemeinschaft Hildener Tagespflegepersonen (IGTPP) angemeldet und auf 20 Teilnehmer begrenzt. Gekommen wären aber gerne noch mehr, wie Tagesmutter Melanie Seminatore erklärt. „Ohne uns kann der Rechtsanspruch auf Betreuung nicht eingehalten werden“, erklärt Seminatore, die in Hilden zwei Großtagespflegen mit je neun Plätzen betreibt. Tagesmütter seien daher wichtig für die Stadt. „Aber wir werden nicht in Entscheidungen mit einbezogen, sondern immer vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagt sie. Die Tagesmütter wünschen sich mehr Mitbestimmung und fordern deshalb ein Mitsprachrecht im Jugendhilfeausschuss. „Außerdem brauchen wir endlich ein Vertretungsmodell.“ Momentan könne eine Tagesmutter noch nicht einmal einen Infekt auskurieren, ohne dass ihre Schützlinge in Not kämen. „Die Stadt muss in solchen Fällen eine Vertretung stellen.“ Außerdem fordert die Interessengemeinschaft eine besser Bezahlung. „Wir erhalten derzeit 5,10 Euro pro Stunde und Kind. Darin enthalten sind 1,88 Euro Sachmittelkosten für Miete, Strom und Abnutzung. Unsere Vergütung liegt bei 3,22 Euro pro Kind und Stunde“, erklärt Seminatore. Die Forderung der Tagesmütter: 6,15 Euro pro Stunde.