Hilden : Platz vor Rathaus-Center wird geöffnet

So sah der Vorplatz des Rathaus-Centers vor der Umgestaltung aus. Rechts im Bild liegt die Mittelstraße. Foto: Christoph Schmidt

Hilden Am Tag der Städtebauförderung informiert das Baudezernat am Samstag, 11. Mai.

Die Stadt Hilden investiert in die Zukunft ihrer Innenstadt. Das können die Bürger zurzeit an allen Ecken und Enden sehen: Anfang 2019 haben die Arbeiten im Stadtpark, auf dem Warrington-Platz und auf dem Platz vor dem „Am Rathaus-Center“ begonnen. „Alle drei Baumaßnahmen schreiten gut voran“, berichtet Harald Mittmann, Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamtes. Den Bereich rund um die Mittelstraße 36-38 wird die Stadt bereits zum 11. Mai öffnen. Der Platz ist dann vollständig begehbar, lediglich die Rundbänke und ein Baum kommen später.

Aus Anlass des Tags der Städtebauförderung informieren Mitarbeiter des Baudezernat von 10 bis 14 Uhr auf dem neu gestalteten Platz über das „Projekt Innenstadt“. Welche Maßnahmen hat die Stadt bereits umgesetzt? Welche Maßnahmen stehen noch an? Wie ist die Lage auf den Baustellen? Antworten auf all diese Fragen erhalten Interessierte am 11. Mai im persönlichen Gespräch. Für die kleinen Besucher ist von 10.30 bis 12.30 Uhr außerdem ein Luftballonkünstler zu Gast.