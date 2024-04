Tag der offenen Tür Großes Interesse am musikalischen Angebot

Auch ihre Mutter war von dem Spiel überrascht und fragte, wie teuer eine Harfe sein würde. Da war ihre Tochter aber bereits im nächsten Musikraum, in dem Peter Scheerer, Dozent für Trompete, sein Instrument vorstellte und an die Kinder passende Mundstücke verteilte. Dann gab es noch Tipps, was die richtige Formung der Lippen anbetraf, „das muss richtig pupsen“, so Scheerer zur Freude der Kinder. „Natürlich, da sind ja auch Töne drin, die müssen nur rauskommen“, antwortete der Dozent einem Kind, das über die ersten selbst geblasenen Trompetentöne verblüfft war. Gegen Ende der Vorstellung, an der auch die junge Harfenistin Arnika teilnahm, klang es, als würden mehrere junge Elefanten miteinander spielen.