Hilden : Tag der offenen Tür im Berufskolleg Hilden

Hilden Vier Stunden lang gibt es am Samstag am Holterhöfchen Präsentationen, Demonstrationen und Beratung. Das Berufskolleg öffnet seine Türen für Interessierte.

Schulabschluss schon fast in der Tasche und trotzdem keine Ahnung, wie es weitergehen soll? Das kann bei einem Angebot von über 300 Ausbildungsberufen und mehr als 20.000 Studiengängen schon mal leicht passieren. Orientierungshilfe verspricht der Tag der offenen Tür des Berufskollegs Hilden des Kreises Mettmann. Dieser findet am Samstag, 5. November, statt. Von 9 bis 13 Uhr stellt die Schule am Holterhöfchen 34 in vielen Präsentationen, Demonstrationen und individuellen Beratungsgesprächen ihr vielfältiges Angebot vor.