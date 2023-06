Freizeit in Haan Feuerwehr Haan öffnete die Türen für Besucheransturm

Nachdem die Nachwuchsfeuerwehrleute gelöscht haben, dürfen die kleinen Besucher an den Schlauch, was sie mit großer Begeisterung tun. „Ich wollte schon immer mal so einen Feuerwehrschlauch halten“, verrät Marco. „Das ist nicht so einfach, wie es aussieht“, gibt der 8-Jährige zu.