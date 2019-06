Hilden : Tag der offenen Gesellschaft in der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei Hilden ist ein Treffpunkt. Regelmäßig verzaubern Faraj Younan und Ingrid Tödtmann Kinder zweisprachig mit ihren Leseabenteuern. Foto: Klaus Helmer

Hilden (höv) Bundesweit sind Bibliotheken aufgefordert worden, sich am „Tag der offenen Gesellschaft 2019“ zu beteiligen. Auch die Stadtbücherei Hilden am Nove-Mesto-Platz 3 wird am Samstag, 15. Juni, ab 9.30 Uhr das offizielle Motto „Tische raus“ umsetzen.

