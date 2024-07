Unterstützung für Tafel in Hilden „Uns hilft jede Stunde“

Noch in diesem Sommer steht der nächste Schritt in der Maximierung der Kapazitäten für die Hildener Tafel an: Aktuell befindet sich ein neuer Lieferwagen beim Umrüster und wird dort zum Kühlfahrzeug ausgebaut. Nötig ist das zusätzliche Fahrzeug geworden, weil die Ehrenamtler der Tafel immer mehr Geschäfte anfahren müssen, um die benötigten Mengen an Spenden zu sammeln. Den Grund hierfür sieht Dirk Brunnen, Tafelkoordinator, unter anderem in der technischen Entwicklung: „Die Geschäfte können mithilfe von KI viel besser planen – es bleibt nicht mehr so viel übrig.“ Die Kühlwagen der Hildener Tafel legen daher immer weitere Strecken zurück, teilweise fahren sie bis nach Bochum, Essen oder Dortmund, um bei Supermärkten Spenden einzusammeln. Ein zusätzliches Fahrzeug bietet da eine dringend benötigte Entzerrung, berichtet Brunnen.