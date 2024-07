Polizei sucht Zeugen Unbekannte brechen in Haan 17 Autos auf

Eine Serie von Autoaufbrüchen beschäftigt die Polizei in Haan. Wie ein Sprecher mitteilt, sind in der Nacht auf Dienstag, 9. Juli, mehrere Scheiben eingeschlagen und die Fahrzeuge im Anschluss durchsucht worden. „Hinweise zu Täterinnen oder Tätern liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor, weshalb die Polizei um Hinweise bittet“, so der Sprecher weiter.