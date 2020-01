Prozess : Syrer bei Hawala-Banking beraubt

Bei den Ermittlungen um illegale Millionentransfers («Hawala-Banking») haben Polizei und Staatsanwaltschaft Mitte November 2019 105 Objekte durchsucht. Foto: dpa/-

Hilden Bei der Geldübergabe auf der Talstraße wurde das Opfer im Auto mit einer ätzenden Flüssigkeit besprüht.

Eigentlich hatte er die 3000 Euro zu seiner Familie in die Heimat schicken wollen. Am Ende saß ein Syrer, der auf das verbotene Hawala-System gesetzt hatte, mit einer schweren Augenverletzung im März 2019 in Hilden auf der Talstraße im Auto. Hinter ihm auf dem Rücksitz sein kleiner Sohn.

Die beiden Typen, von denen einer ihm eine reizende Flüssigkeit in die Augen gesprüht hatte, waren längst mit seinem Geld über alle Berge. Sie hatten sich eigentlich zu ihm ins Auto gesetzt, um das Geld zu übernehmen. Von dort aus hatten sie noch mit ihrem Auftraggeber telefoniert – mit dem hatte auch das Opfer zuvor Kontakt gehabt, um die Details für den geheimen Geldtransfer zu besprechen. Besagter Auftraggeber gilt als Drahtzieher des Raubes, der jetzt vor dem Landgericht Essen verhandelt wird. Seine beiden Kompagnons werden in getrennten Verfahren angeklagt.

Alle drei haben etwas ausgenutzt, was beim Hawala-Banking als gesetzt gilt: Das Vertrauen desjenigen, der einem Unbekannten sein Geld überlässt in dem sicheren Glauben daran, dass es bei denen ankommt, für die es bestimmt ist. Das System ist uralt, die Idee soll bereits in den heiligen Schriften des Islams beschrieben worden sein. Mit ihm verschieben muslimische Mittelsmänner Milliarden um die Welt – vorbei an Banken und Steuerbehörden und ohne die Möglichkeit der Überwachung. Ihr Geschäftsmodell: Vertrauen und Verschwiegenheit. Kunden können das Geld verschicken oder abholen, Garantien und Belege gibt es nicht.

Die Geldübergaben finden immer auf der Straße statt und auf dem Weg zu einer solchen Übergabe wähnte sich im März 2019 offenbar auch das spätere Opfer, als der Mann mit dem einjährigen Sohn auf dem Rücksitz an der Talstraße haltmachte. Dort stiegen zwei vermeintliche „Geldboten“ ins Auto – einer auf den Beifahrersitz und der andere setzte sich auf der Rückbank neben das Kind. Nachdem der Mann das Geld gezählt und auf die Mittelkonsole gelegt hatte, zog ihn einer der Täter auf dem Fahrersitz nach hinten, während ihm der andere die ätzende Flüssigkeit in die Auge gesprüht haben soll. Zuvor hatten die Diebe noch mit dem Drahtzieher telefoniert, der bei diesem Handygespräch offenbar den „Einsatzbefehl“ erteilt hatte. Bevor die Männer mit dem Geld aus dem Auto sprangen, nahmen sie ihrem Opfer auch noch dessen Handy ab.