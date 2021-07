Hilden : Vereine freuen sich über neuen Kunstrasen

Der Kunstrase auf dem Sportplatz Furtwänglerstraße ist saniert worden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HIlden An der Furtwänglerstraße und am Bandsbuch hat die Stadt in den vergangenen Wochen den Kunstrasen ausgetauscht. 165.000 Euro hat das die Kommune gekostet.

Markus Kleins Augen leuchten – der Vorsitzende des SV Hilden-Nord steht am Rand des Kunstrasenplatzen und freut sich, dass nach 20 Jahren wieder neuer Belag aufgebracht worden ist. „Wir freuen uns riesig auf den Platz“, sagt er. Noch fehlen die Tore, aber die sollen in wenigen Tagen geliefert und montiert werden.

Die Anlage an der Furtwänglerstraße ist eine von zwei Sportplätzen, die in den vergangenen Monaten eine Frischzellenkur erhalten haben. Auch am Bandsbusch hat die Stadt den Kunstrasenbelag austauschen lassen. „165.000 Euro haben beide Maßnahmen zusammen gekostet“, erklärt Sönke Eichner. Sieben Kunstrasenplätze gibt es laut dem Sportdezernenten in Hilden, sie alle werden seit rund vier Jahren bereits zum zweiten Mal Stück für Stück erneuert. Eigentlich immer einer pro Jahr – doch durch die Corona-Krise und die Kontaktbeschränkungen, unter denen der Spiel- und Trainingsbetrieb zum Erliegen gekommen waren, konnte die Stadt in diesem Jahr zwei Plätze sanieren.

Bei beiden Plätzen wurde als Füllmaterial eine Mischung aus Sand und Kork verwendet. Aufgrund der Verwendung dieses neuen Füllmaterials ergaben sich keine zusätzlichen Baumaßnahmen wie zum Beispiel die Anbringung einer Bewässerungsanlage, und auch keine Mehrkosten. Sönke Eichner betont auch den ökologischen Aspekt des neuen Materials mit deutlich weniger Mikroplastik: „Kork ist der Rohstoff, dem die Zukunft gehört.“